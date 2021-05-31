Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı.

ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı. Kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, minibüs çarptı.Kazanın ardından kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürdü. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler
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