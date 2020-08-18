Son dakika haber | Arnavutköy'de makas kazası kamerada
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Son dakika haber | Arnavutköy'de makas kazası kamerada

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de makas kazası kamerada Makas atan lüks araç, içinde yolcu dolu halk otobüsüne çarptı Arnavutköy'de makas atarak hatalı sollama yapan lüks araç, içinde yolcu dolu halk otobüsüne çarparak sürüklendi.

18.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:48

Arnavutköy'de makas kazası kamerada

Makas atan lüks araç, içinde yolcu dolu halk otobüsüne çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de makas atarak hatalı sollama yapan lüks araç, içinde yolcu dolu halk otobüsüne çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken faciadan dönülen olayın görüntüleri araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen BMW marka araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi. Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi. Otobüs fren yaparak durdu. Kaza da kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli aracın kamyonu sollayarak öne geçmeye çalışması ve sonrasında halk otobüsüne çarpıp durması yer alıyor.

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Son dakika haber | Arnavutköy'de makas kazası kamerada

Kaynak: İHA

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