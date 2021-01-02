Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar
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Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar

02.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:50
Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişilere polis ceza kestiArnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar ormanlık alanda piknik ateşi yaktı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yakıp, piknik yapan kişilere polis ceza kesti

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlar ormanlık alanda piknik ateşi yaktı. Gençler ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi burada oyunlar oynadı. İhbar üzerine ormanlık alana çok sayıda ekip aracıyla baskın yapan Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza kesti. Çocuklar ise kaçmaya çalıştılar.  


Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar
Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar
Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar
Arnavutköy'de kısıtlamada mangal yaktılar; Polisi görünce kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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