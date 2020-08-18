Son dakika haber | Arnavutköy'de kaza; trafik yoğunluğu oluştu-2 Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Arnavutköy, Fenertepe mevkiinde cam taşıyan ticari araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cam taşıyan araçta bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada nedeniyle yoğun trafik oluşurken, kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazanın ardından belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA