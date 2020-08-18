Son dakika haber | ARNAVUTKÖY'DE KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU-1 Son dakika haberi: ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

ARNAVUTKÖY'de ticari araçla hafriyat kamyonunun karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Arnavutköy, Fenertepe mevkiinde cam taşıyan ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA