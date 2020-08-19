Son dakika haber... Arnavutköy'de kaymakamdan pazar yerinde koronavirüs denetimi
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Son dakika haber... Arnavutköy'de kaymakamdan pazar yerinde koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün ülke genelinde geniş kapsamlı bir denetim yapıldı.

Son dakika haber... Arnavutköy'de kaymakamdan pazar yerinde koronavirüs denetimi
19.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:47
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün ülke genelinde geniş kapsamlı bir denetim yapıldı. Arnavutköy'de de pazar yerleri, toplu taşıma araçları, marketler, restoranlar  ve kafelere yönelik düzenlenen denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş da katıldı. Odabaş, "Ceza kesmek elbette ki öncelikli amacımız değil ama kurallara uymamakta direnen vatandaşlarımızı diğer vatandaşlarımızın sağlığını korumak için üzülerek de olsa ceza uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahmet Odabaş'ın ilk durağı İmrahor Mahallesi'ndeki pazar yeri oldu.  Odabaş, zaman zaman pazarcı esnafını koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi, bazı esnaflara maske dağıttı. Arnavutköy'de vatandaşları tedbirlere uymaya davet ettiklerini belirten Odabaş, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Arnavutköy'de de farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerimiz gerçekleşiyor. İmrahor'da pazarı ziyaret ederek hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Şükürler olsun ki pazar yerinde vatandaş ve esnafımız kurallara riayet ediyorlar. İnşallah bu böyle devam eder. Bir an evvel gerçek normale dönebilmemiz için 3 kurala uymamız gerekiyor. Sadece bugün için değil, denetimlerimiz her zaman devam ediyor. Ceza kesmek elbette ki öncelikli amacımız değil ama kurallara uymamakta direnen vatandaşlarımızı diğer vatandaşlarımızın sağlığını korumak için üzülerek de olsa ceza uygulamak zorunda kalacağız. En kısa zamanda bu hastalıktan da kurtulacağımıza inanıyoruz. Arnavutköy'de kurallara uyuluyor ancak yine de arzu ettiğimiz seviyede değil. Özellikle düğünlerimizde, cenazelerimizde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Düğünlerimizi daha kısa tutalım, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza karşı daha hassas olmalıyız."

Pazar yeri denetiminin ardından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri de yerinde inceleyen Kaymakam Odabaş, ilçede faaliyet gösteren kafe ve restoranlardaki  denetimlere de katıldı.

(FOTOGRAF)


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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