Arnavutköy'de inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti
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Arnavutköy'de inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bir inşaatın ikinci katından düşen Suriye uyruklu 41 yaşındaki işçi Nabi Reşo, hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'de bir inşaatın ikinci katından düşen Suriye uyruklu 41 yaşındaki işçi Nabi Reşo, hayatını kaybetti. Olay, dün saat 12.30'da Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi'ndeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Nabi Reşo inşaatın 2'nci katında çalışırken bir anda dengesini kaybederek düştü. Reşo'nun düştüğünü gören inşaattaki diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır bir şekilde yaralanan Nabi Reşo'yu ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Reşo, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

- İstanbul

Arnavutköy'de inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

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