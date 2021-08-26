ARNAVUTKÖY'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA

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ARNAVUTKÖY'de iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti.

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti.

Yunusemre Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Havaya ateş açan polis, kavga edenleri dağıtmak için de biber gazı kullandı. Mahalleye takviye polis ekipleri de sevk edildi.

Çok sayıda yaralı ve gözaltının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı