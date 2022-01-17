Son dakika haber | Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada - Haberler
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Son dakika haber | Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada

Son dakika haber | Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Arnavutköy'de kepengini kırdıkları bir tekel bayine giren 6 hırsız işyerini adeta talan etti.

Arnavutköy'de kepengini kırdıkları bir tekel bayine giren 6 hırsız işyerini adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine gelen 6 hırsız, kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra dükkana girdi. Nefes almadan ürünleri çalan hırsızlar, dükkanı adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Film, 3. Sayfa, Haber

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