Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)

01.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:03
Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)

Edinilen son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı.

ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.


Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)
Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)
Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Er Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Arnavutköy'de fabrikada patlama (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:03:06. #1.15#
title