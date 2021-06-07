Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada
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Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de tehlikeye aldırmadan bir parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de tehlikeye aldırmadan bir parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir parktaki süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu, o esnada parkta bulunan başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kısıtlamanın olduğu dün havuza giren çocukları ne havuz içerisinde aydınlatma için kullanılan elektrik ne de yasak korkuttu. Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada
Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada
Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada
Arnavutköy'de çocukların tehlikeli süs havuzu eğlencesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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