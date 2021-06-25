Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada
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Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.

Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada
Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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