Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

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Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak