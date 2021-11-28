Son dakika haber... Arnavutköy'de boş ahırda yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Arnavutköy'de boş ahırda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Arnavutköy'de boş ahırda yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de bulunan boş ahırda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy'de bulunan boş ahırda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, gece saat 23.45 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde bulunan boş bir ahırda çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda boşaltıldığı ve kullanılmadığı öğrenilen ahır itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında ahır adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title