Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
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Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Arnavutköy'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından ölen şahsın yakınları, zanlının oturduğu binaya saldırdı.

Arnavutköy'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından ölen şahsın yakınları, zanlının oturduğu binaya saldırdı. Polisin müdahalesiyle toplanan kalabalık dağıtıldı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, bıçakla ağır yaralanan 19 yaşındaki Sait Ç., kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gencin ölüm haberini alan yakınları iddiaya göre 19 yaşındaki Sait Ç.'nin ölümünden sorumlu şahsın oturduğu binaya saldırdı. Bölgede toplananlar öldüren şahsa ait olduğu belirtilen aracı da sopalarla parçaladı. Olaylar nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede toplanan öfkeli kalabalığa müdahale ederek dağıttı. Mahalledeki gerginlik ise sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti
Son dakika haber: Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavganın ardından toplanan kalabalığa polis müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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