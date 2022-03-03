Arnavutköy'de apartmanın çatı katında korkutan yangın

ARNAVUTKÖY'de bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Yavuzay Sokak'ta bir apartmanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı bir apartmanın çatı katı dairesinde çıkan yangın nedeni ile sokak duman altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.