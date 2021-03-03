Arnavutköy'de ahırda çıkan yangında 7 koyun öldü

ARNAVUTKÖY'de bir ahırda meydana gelen yangında 7 koyun öldü. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Fatih Mahallesi Trabzon Caddesi Toygar Sokak üzerindeki bir ahırda dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Ahır sahibinin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede ahır içinde bulunan saman yığınlarına sıçradı. Ahır sahibi ve çevredeki vatandaşlar ahırda bulunan hayvanları tahliye etmeye çalıştı. Tüm ahırı saran alevler karşısında çok az hayvanı kurtarabilen ahır sahibi ve vatandaşların çabaları sonuçsuz kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ahırdan çıkarılamayan 7 koyun öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı