Son dakika haber! Arkasspor Avrupa'dan çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Arkasspor Avrupa'dan çekildi

08.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:11
Son dakika haber! Arkasspor Avrupa'dan çekildi

Son dakika haberi: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'da oynanan ilk etap müsabakalarında takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayılan Arkasspor, yarın İtalya'da başlayacak rövanş maçlarına çıkmama kararı aldı.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'da oynanan ilk etap müsabakalarında takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle hükmen mağlup sayılan Arkasspor, yarın İtalya'da başlayacak rövanş maçlarına çıkmama kararı aldı. İzmir temsilcisinin tur atlama şansının mucizelere kalması ve salgından korunmak amacıyla bu kararı aldığı öğrenildi. Kararını CEV'e ileten mavi-beyazlılar grupta yarın Sir Sicoma Monini, çarşamba günü Tours VB, perşembe günü ise Cucine Lube ile oynanması gereken müsabakalarda yine 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Bu kararla Avrupa'da bu sezon Arkasspor'un Şampiyonlar Ligi macerası başlamadan bitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Arkasspor Avrupa'dan çekildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:13:53. #1.14#
title