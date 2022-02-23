Son dakika haber! Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)

Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIBartın'da arkadaşı Cengiz Güngörür'ü bıçaklayarak öldüren Emin A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bartın'da arkadaşı Cengiz Güngörür'ü bıçaklayarak öldüren Emin A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emin A. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cengiz Güngörür'ün cenazesi Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haber! Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title