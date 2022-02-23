Son dakika haber! Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı, Ayhan Acar - Güncel
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Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIBartın'da arkadaşı Cengiz Güngörür'ü bıçaklayarak öldüren Emin A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bartın'da arkadaşı Cengiz Güngörür'ü bıçaklayarak öldüren Emin A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emin A. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cengiz Güngörür'ün cenazesi Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.