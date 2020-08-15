Son dakika haber... Arkadaşını öldüren şahıs yakalandı
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Son dakika haber... Arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

Son dakika habere göre Arabada tartıştığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahıs, Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Son dakika haber... Arkadaşını öldüren şahıs yakalandı
15.08.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:36

Arabada tartıştığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahıs, Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Olay geçtiğimiz çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Seher Cami sokak üzerinde meydana gelmişti. İki arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz, 64 BL 198 plakalı araçta nedeni belinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında bıçaklı kavgaya döndü. A.B., yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Alaattin Gündüz'ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşını öldüren A.B., olay yerinden koşarak kaçtı. Polis ekipleri şüpheli A.B.'yi arama çalışması başlattı. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmalarla şüpheli A.B.'yi Elmalıdere Mahallesi'nde bir evde yakalayarak göz altına aldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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