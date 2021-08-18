Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

- Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundan alınan İkranur Türksoy'un cenazesi Yamaçlı beldesine getirildi. Yamaçlı Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Türksoy, belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Türksoy'un yakınları ve çok sayıda belde halkı katıldı.

Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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