Son dakika haber! Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
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Son dakika haber! Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
19.08.2020 05:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 05:18

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 48'e, vaka sayısı da 6 bin 840 artarak 305 bin 966'ya yükseldi

Yeni vakaların 4 bin 585'i Buenos Aires eyaletinde, 1051'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 190 bin 199 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 79 bin 252 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 57,7, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 68,2 olduğu belirtildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 30 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Şili'de virüs görülenlerin sayısı 388 bin 885

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 10 bin 178'e, virüs görülenlerin sayısı da 1336 artarak 388 bin 885'e çıktı.

Böylece ülkede 11 Mayıs'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 267 bin vaka ve 8 bin 160 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 362 bin 440, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1157, durumu kritik olanların sayısı ise 184 olarak açıklandı.

Nüfusu 20 milyona yaklaşan Şili'de salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 68 bin 79 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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