Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı
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Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı

Bir son dakika haberine göre BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresinin (ANMAT), Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını 60 yaş üstü kişilerde acil kullanım için önerdiğini açıkladı.

BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresinin (ANMAT), Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını 60 yaş üstü kişilerde acil kullanım için önerdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ANMAT'ın önerisiyle Sinopharm aşısının Arjantin'de 60 yaş üstü risk grubunda kullanılmaya başlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, aşının 3. faz çalışmalarında analiz edilen güvenlik seviyesinin kabul edilebilir olduğu ve şu ana kadar gerçekleştirilen analizlerde beklenmedik veya ağır bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Aşının 60 yaşını geçkin kişilerde 59 yaşın altındakilerde olduğu gibi etki gösterdiği ifade edilen açıklamada, yapılan ara analizde 25 bin 730 gönüllünün katıldığı klinik deneylerde aşının etkinlik oranının yüzde 78,89 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arjantin, Çinli şirket Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz teslim almış ve 3 milyon doz daha almak üzere anlaşma sağlamıştı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de, 55 bin 92 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyon 278 bin 115 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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