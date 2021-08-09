Son dakika haber! Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti

Son dakika haber! Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kilis'te, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Sıddık Ünal hayatını kaybetti.

Kilis'te, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Sıddık Ünal hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravanda) köyünde ikamet eden Sıddık Ünal (64), elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı. Ünal, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak yere düştü. Talihsiz adam, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Sıddık Ünal hayatını kaybetti.

Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'nde yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KİLİS

Son dakika haber! Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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