Son dakika haber | Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü
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Son dakika haber | Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

Son dakika haber | Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan Ömer Basmacı (57), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan Ömer Basmacı (57), hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir'e bağlı Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçi Ömer Basmacı, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, düştü. Basmacı'nın düştüğünü gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Basmacı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Basmacı'nın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Son dakika haber | Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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