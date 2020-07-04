Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü

Son dakika güncel haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi.

Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü
04.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:36

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan Mehmet Çetin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.

Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin'i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Haber
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Ozan Güven Coşkun Sabah Bülent Ersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:48:06. #1.15#
title