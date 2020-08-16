Son dakika haber! Arınç'ın yakın arkadaşı Kabakçıoğlu hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Arınç'ın yakın arkadaşı Kabakçıoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Ankara Hukuk Fakültesinden en yakın arkadaşlarından biri olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu kullandığı araç içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Arınç'ın yakın arkadaşı Kabakçıoğlu hayatını kaybetti
16.08.2020 00:00 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:24

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Ankara Hukuk Fakültesinden en yakın arkadaşlarından biri olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu kullandığı araç içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Refah Partisi İl Başkanlığı yapan ve 2014 yılında Saadet Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Av. Şerafettin Kabakçıoğlu akşam saatlerinde Manisa'dan Saruhanlı istikametine doğru aracıyla seyir halindeyken fenalaştı. Kabakçıoğlu yanaştığı bir benzin istasyonu yakınında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kabakçıoğlu'nun cenazesi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Av. Şerafettin Kabakçıoğlu, TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç'ın gençlik ve üniversite yıllarından beridir en yakın arkadaşlarından ve hukuk fakültesi sonrası açtıkları ilk büroda ortağıydı. Kabakçıoğlu'nun cenazesinin yarın Manisa'da toprağa verilmesi bekleniyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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