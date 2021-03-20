Son dakika haber | Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin: "Salgın döneminde otomotiv piyasası değer kazandı"
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Son dakika haber | Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin: "Salgın döneminde otomotiv piyasası değer kazandı"

20.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:27
Son dakika haber | Arıcıoğlu Otomotiv Direktörü Yavuz Tekin:

Son dakika haberler... Otomotiv sektöründe ağırlıklı olarak filo araçlarına çözüm ortaklığı yapan Arıcıoğlu Otomotiv'in Pazarlama Direktörü Yavuz Tekin, pandemi döneminde otomotiv piyasasının değer kazandığını söyledi.

Otomotiv sektöründe ağırlıklı olarak filo araçlarına çözüm ortaklığı yapan Arıcıoğlu Otomotiv'in Pazarlama Direktörü Yavuz Tekin, pandemi döneminde otomotiv piyasasının değer kazandığını söyledi.

Süreç içinde sektördeki gelişme ve değişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, "Salgın tüm sektörleri olumsuz anlamda etkiledi ama bu dönem özellikle otomotiv sektörünün gelişmesine de katkıda bulundu. Çünkü araçlar daha sık kullanılmaya başlandı ve bu dönemde bazı markalar da yeni araç filoları oluşturdular. Örneğin birçok market evlere servis hizmeti vermeye başladı. Bu dönemde internet üzerinden alışveriş seçeneklerini hayata geçirdiler ve araç filolarına ihtiyaç duydular. Bu durum ise otomotiv bakım ve yedek parça sektörünü de olumlu etkiledi" dedi.

1995 yılından beri faaliyet gösteren markalarının piyasada bir güven unsuru olduğunu belirten Tekin "Arıcıoğlu Otomotiv tüm bu süreç kapsamında her zaman en iyi hizmet kalitesini sunmaya devam etti. Hızlı bakım sunduğumuz için bu dönemde çok fazla talep aldık. Özellikle yeni oluşturulan çeşitli sektörlere ait araç filoların bakımları, lastik seçimleri ya da akü gibi diğer gereksinimleri tarafımızdan karşılandı. Şirket araçları bireysel kullanımlara göre daha fazla bakım gerektiriyor. Sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında her zaman yüksek memnuniyet sağlamayı başardık. Elbette bunu yaparken uzman ekibimiz ve çalışmayı tercih ettiğimiz ürün markaların yüksek kaliteye sahip olmaları da etkili oldu" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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