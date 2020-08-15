Son dakika haber: Ardanuç'ta iş yerinde patlama: 1 yaralı
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Son dakika haber: Ardanuç'ta iş yerinde patlama: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

15.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:39

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, bir lokantadaki tüpte oluşan gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi Özer Karaçam yaralandı.

Kendi çabasıyla dışarı çıkan Karaçam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaçam, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Karaçam'ın, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İş yerinde hasara yol açan patlama anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Son dakika haber: Ardanuç'ta iş yerinde patlama: 1 yaralı

Kaynak: AA

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