Son dakika haber: Ardahan Valisi Hüseyin Öner kentte Kovid-19 vaka sayısının düşüşe geçtiğini açıkladı
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Son dakika haber: Ardahan Valisi Hüseyin Öner kentte Kovid-19 vaka sayısının düşüşe geçtiğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ardahan Valisi Hüseyin Öner kentte Kovid-19 vaka sayısının düşüşe geçtiğini açıkladı

Son dakika haberi... Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kısmi düşüş yaşandığını bildirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kısmi düşüş yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 risk haritasında "Çok yüksek riskli" kategoride bulunan kentte, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız sürüyor.

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle gerçekleştirdiği denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, az da olsa vaka sayısının düşmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen hafta vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade eden Öner, "Bütün Türkiye'de vaka artışı olurken, Ardahan'da kısmi bir düşüş yaşandı. Bizler de vaka sayılarını daha da düşürmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Kurumlarla yoğun bir gayret içindeyiz. Sağ olsun Ardahan halkı da bize kulak verdi. İnşallah hem bizim çalışmalarımızla hem de vatandaşların hassasiyetiyle hastalığı azaltacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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