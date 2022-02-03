Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi

AA, Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi

Son dakika haberi... Ardahan Devlet Hastanesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ameliyatların yapılmayacağı bildirildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Devlet Hastanesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ameliyatların yapılmayacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, kentte vaka artışlarının hız kazandığına dikkati çekerek, bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Vaka artışlarını durdurmak ve vatandaşın sağlığını korumak için Ardahan Devlet Hastanesinde elektif ameliyatların şimdilik durdurulduğunu aktaran Özdemir, "Ayrıca hastanemizde bir süre hasta ziyaretleri olmayacak. 7 Şubat tarihinden itibaren de sünnetler yapılmayacak. Bu tedbirlerin tamamı vatandaşımızın sağlığı için alınıyor." dedi.

Özdemir, söz konusu tedbirlerin acil durumları kapsamadığını da sözlerine ekledi.

AA / Günay Nuh - Güncel

İl Sağlık Müdürü, Erkan Özdemir, Ardahan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title