Son dakika haber | Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, İ.H. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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