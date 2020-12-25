Son dakika haber! Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kentte, uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kura Caddesi'nde denetim yapıldı.

Üstünde bir miktar metamfetamin ile bonzai ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh