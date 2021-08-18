Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Ardahan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
Ardahan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ardahan Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh