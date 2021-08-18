Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ardahan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.

Ardahan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ardahan Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Sancaktepe'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Hande Erçel Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:58:24. #1.14#

title