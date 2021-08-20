Son dakika haber: Ardahan'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Son dakika haber: Ardahan'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Ardahan'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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