Son dakika haber: Ardahan'da polis ekipleri sokak hayvanlarının da aç kalmaması için yoğun mesaide
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Son dakika haber: Ardahan'da polis ekipleri sokak hayvanlarının da aç kalmaması için yoğun mesaide

Son dakika haber: Ardahan'da polis ekipleri sokak hayvanlarının da aç kalmaması için yoğun mesaide
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ardahan'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Ardahan'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Salgının yayılmasının engellenmesi için yoğun mesai yapan polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklardaki hayvanların aç kalmaması için de çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalınmayacağı belirtildi.

Kentin belli noktalarındaki sokak hayvanları için gerekli mama ve yemin bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, içinde bulunduğumuz bayram tatili ve tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için koordineli olarak barınakta ve sokakta mama dağıtımı yapılmış ve bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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