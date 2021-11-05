Son dakika haber! Ardahan'da motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Ardahan'da motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi öldü

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ardahan'da motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Ardahan'da iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Ardahan'da iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Tan idaresindeki motosiklet, Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyü girişinde karşı yönden gelen Özalp Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, Hüseyin Tan (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Özalp Yılmaz ile aynı motosiklette bulunan Gökhan Yılmaz yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Yılmaz (30) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özalp Yılmaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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