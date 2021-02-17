Son dakika haber | Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 12 kişiye ceza
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Son dakika haber | Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 12 kişiye ceza

17.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:24
Son dakika haber | Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 12 kişiye ceza

Son dakika haberi... Ardahan'da 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Ardahan'da 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu ile Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köylerinde bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir ev ile bakkalda sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde ele geçirilen çok sayıda iskambil kağıdına el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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