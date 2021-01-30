Son dakika haber: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 366 lira para cezası verildi.