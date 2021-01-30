Son dakika haber: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi

30.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:12
Son dakika haber: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 366 lira para cezası verildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 366 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 9 kişiye toplam 36 bin 366 lira para cezası uyguladı.

Bazı kişilerin baskın anında ellerindeki iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Denetimlerde, kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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