Son dakika haber: Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde salgınla etkin mücadele için "sivil ekip" kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde salgınla etkin mücadele için "sivil ekip" kuruldu

02.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:38
Son dakika haber: Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde salgınla etkin mücadele için

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele için polis ve askerlerden oluşan "sivil ekip" kurulduğu bildirildi.

Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele için polis ve askerlerden oluşan "sivil ekip" kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 vakalarında görülen artış ve şehrin yüksek riskli iller arasında yer alması nedeniyle Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla kadın ve erkek sivil kıyafetli güvenlik görevlilerince denetimler yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ekibin, vatandaşların kentin işlek caddeleri, pazar yeri, umuma açık işletmeler, hayvan pazarı, köy ve ilçeler arası toplu ulaşım araçları, park, bahçe ve sosyal alanlarında kurallara uyup uymadıklarını gizli olarak denetleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, başkalarının hastalanmasına ve ölümüne sebep olmamanın önemine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan son kararlarla, kurallara uymanın önemi biraz daha öne çıkmış oldu. Çocuklarımızın okullarda yüz yüze eğitime devam etmesinin, iş yerlerinin açılıp müşteri kabul etmesinin ve hayatımızın normale dönmesinin, kurallara uyup uymama ile doğrudan orantılı olduğu göz önünde tutularak, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu sorumluluğu hissederek gerekli özeni göstereceğine ve hastalığın yayılım hızını hep birlikte azaltacağımıza inanıyoruz."

Kent genelinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılması, tedbirlere uyulması ve salgınla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla kurulan sivil ekibin, kurallara uymayanlara ceza uygulayacağı bildirildi..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren İrem Derici Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde salgınla etkin mücadele için "sivil ekip" kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:49:21. #1.14#
title