Son dakika haber! Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

Edinilen son dakika haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çobanaltadan kuşu, tedaviye alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çobanaltadan kuşu, tedaviye alındı.

Posof Eminbey köyü kırsalında yaralanmış bir çobanaldatan kuşunu fark eden Jandarma ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu, teslim alarak tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh