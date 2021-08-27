Son dakika haber! Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu çobanaldatan kuşu tedaviye alındı
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Son dakika haber! Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

Son dakika haber! Ardahan'da jandarmanın yaralı bulduğu çobanaldatan kuşu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çobanaltadan kuşu, tedaviye alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çobanaltadan kuşu, tedaviye alındı.

Posof Eminbey köyü kırsalında yaralanmış bir çobanaldatan kuşunu fark eden Jandarma ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu, teslim alarak tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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