Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
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Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu

Hayvan otlatırken uyuyakalan çocuk jandarma ekiplerince 7 saatte bulundu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde ormanda hayvan otlatırken uyuyakalan ve ailesince ulaşılamayan çocuk, jandarma ekiplerince 7 saatlik çalışmayla bulundu.

Köydeki ormanlık alanda büyükbaş hayvan otlatan 14 yaşındaki Boran Şenel'den haber alamayan yakınları, bölgeye gitti. Hayvanları bulup Şenel'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma köpeği "Riko" ve drone desteğiyle çalışma başlattı. Boran Şenel, jandarmanın 7 saatlik arama çalışması sonucu köye yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi.

Çocuğun, bulunduğu alanda uyuduğu sırada hayvanların yanından uzaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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