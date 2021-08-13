Son dakika haber! Ardahan'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'da bir süre önce terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.