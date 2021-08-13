Son dakika haber! Ardahan'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı
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Son dakika haber! Ardahan'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı

Son dakika haber! Ardahan'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'da bir süre önce terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardahan'da bir süre önce terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir süre önce bazı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Ö, F.C. ve B.C. jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece, O.Ö, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, F.C. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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