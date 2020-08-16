Son dakika haber | Ardahan'da ele geçirilen Hint keneviri imha edildi Son dakika haberleri: Ardahan'ın Göle ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tespit edilen Hint keneviri tarlası imha edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tespit edilen Hint keneviri tarlası imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde boş bir araziye ekilmiş Hint keneviri tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla, tespit edilen alanda arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen kenevir bitkileri olay yerinde imha edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA