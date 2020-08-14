Son dakika haber! Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
14.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:30
Ardahan'da askeri aracın karıştığı kazada 5 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
Ardahan-Kars karayolu çıkışının 1. kilometresinde, sürücüsü açıklanmayan bir askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazanın meydana geldiği olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 5 askeri personel tedbir amaçlı Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
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Kaynak: İHA