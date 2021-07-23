Son dakika haber | Ardahan Belediyesi, ekiplerini Artvin'deki sel bölgesine görevlendirdi
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Son dakika haber | Ardahan Belediyesi, ekiplerini Artvin'deki sel bölgesine görevlendirdi

Son dakika haber | Ardahan Belediyesi, ekiplerini Artvin'deki sel bölgesine görevlendirdi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ardahan Belediyesi, Artvin'deki sel felaketi nedeniyle ekiplerini afet bölgesine görevlendirdi.

Ardahan Belediyesi, Artvin'deki sel felaketi nedeniyle ekiplerini afet bölgesine görevlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz bölgesi genelinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edileceği belirtildi.

Bölgeye verilen desteğin Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Ardahan Belediyesi ekipleri, olağanüstü hal ilan ederek tüm iş makinalarını, kamyonlarını, temizlik araçlarını ve teknik personellerini sel bölgesine gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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