Arda Turan'ın şoförünün açtığı davada görevsizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arda Turan'ın şoförünün açtığı davada görevsizlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arda Turan'ın şoförünün açtığı davada görevsizlik

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eski şoförü Aşkın Yıldırım'ın kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava, görevsizlik nedeniyle İş Mahkemesine gönderildi.

Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eski şoförü Aşkın Yıldırım'ın kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava, görevsizlik nedeniyle İş Mahkemesine gönderildi.

Galatasaraylı futbolcu Ardan Turan'ın eski şoförü Aşkın Yıldırım haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu. Aşkın'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Aşkın Yıldırım'ın en son net maaşı 2 bin 400 liraydı. Aşkın Yıldırım, Arda Turan'ın şoförlük dışında her zaman yanında bulunmuştur. Arda Turan, o tarihlerde Aşkın Yıldırım'ı başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Maaşını da elden vermiştir. Evcil hayvanlarının bakımına da destek olmuştur. Arda Turan ve ailesinin alışverişlerinden evin inşaat işlerini dahi yapmıştır. Müvekkil, davalının sadece şoförü değil, aynı zamanda korumalığını da yapmıştır. Hak etmiş olduğumuz bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan'dan istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Turan tarafından verilen cevap dilekçesinde 2009 yılı itibariyle Yıldırım'ın aralıksız bir şekilde kendisinin yanında çalışmadığı belirtilerek, "Aşkın Yıldırım'ın herhangi bir hak kaybına uğramamak adına iddialarını kabul etmiyoruz. Bin 700 liralık alacak talebinin herhangi bir dayanağı yoktur. Dava haksız ve hukuka aykırıdır. Davanın reddini istiyoruz" denilmişti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 yıldır süren davanın bugün görülen duruşmasına Aşkın Yıldırım ile avukatı katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Yıldırım, davanın kabulünü talep etti.

Mahkeme, dava konusunda görevli mahkemenin İş Mahkemesi olduğunu belirterek, görevsizlik ile davayı İş Mahkemesine gönderdi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mert Günok Fatih Terim Deniz Türüç Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arda Turan'ın şoförünün açtığı davada görevsizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:56:59. #1.16#
title