Son dakika haber | Arazi yangınında sulama pompası ve ağaçlar yandı Son dakika güncel haberi: Arazi yangınında sulama pompası ve ağaçlar yandı ANTALYA'nın Serik ilçesinde boş arazide yangın çıktı.

Arazi yangınında sulama pompası ve ağaçlar yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde boş arazide yangın çıktı. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabilen yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar zarar gördü.

Kayaburnu Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında katı atıklar ve sulama kanalına ait pompanın bulunduğu boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Büyüyen ve çevredeki ağaçlara da sirayet eden yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

Yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar yandı. Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA