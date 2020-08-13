Son dakika haber | Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü
Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arazi tartışmasında amca, yeğeni öldürdü.
13.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:03
Samsun'un Bafra ilçesinde arazi tartışmasında amca, yeğeni öldürdü.
Olay, ilçe merkezine 20 km mesafede olan Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ş. isimli şahıs, amcası Yaşar Ş. tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin arazi tartışması yüzünden gerçekleştiği iddia edildi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA