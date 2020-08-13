Son dakika haber | Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arazi tartışmasında amca, yeğeni öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi tartışmasında amca, yeğeni öldürdü.

Olay, ilçe merkezine 20 km mesafede olan Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ş. isimli şahıs, amcası Yaşar Ş. tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin arazi tartışması yüzünden gerçekleştiği iddia edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA