Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor

Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Araştırmacılar, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin yılda yaklaşık 18 bin insanın ölümüne yol açtığını iddia etti.

Araştırmacılar, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin yılda yaklaşık 18 bin insanın ölümüne yol açtığını iddia etti.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, ABD'li araştırmacılar, ülkedeki hayvancılık faaliyetlerinin hava kalitesini düşürdüğünü ve yılda yaklaşık 18 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin en çok Kaliforniya, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve mısır yetiştiriciliği ile ünlü Corn Belt bölgesinin batı kesiminde ölümlere yol açtığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, kullanılan hayvan yemi ve gübre uygulamalarını değiştirmeye yönelik tedbirlerin yılda yaklaşık 8 bin ölümü engelleyebileceği bildirildi. Araştırmacılar, hayvancılık atık yönetimi ve gübre uygulamalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Üretici faaliyetlerine yapılacak müdahalelerin kirliliğe bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yılda yaklaşık 3 bin 600 ölümü önleyebileceği ifade edildi.

Araştırmacılar özellikle et tüketiminin azaltılması için müdahalede bulunulması önerisinde bulundu. Öte yandan, kırmızı et yerine beyaz et tüketiminin yılda 6 binden fazla ölümü önleyebileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar et üretiminin küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı olduğunu vurguladı.

Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Son dakika haberleri! ABD'de yatta patlama: 6 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de yatta patlama: 6 yaralı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Cyle Larin Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:19:21. #1.15#

title