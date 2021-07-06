Son dakika haberi! Arasında komiser yardımcısının da olduğu dolandırıcılık çetesine operasyon (1)

Son dakika haber: HAKİM, savcı, Yargıtay üyesi tanıdıkları olduğunu söyleyerek soruşturması veya kovuşturması bulunan kişileri soruşturma dosyasından çıkartılmaları, beraat ettirilmeleri yönünde vaatlerde bulunarak para alarak dolandırdıkları iddia edilen bir komiser yardımcısı ve polisin de arasında bulunduğu...