Son dakika haberi! Arasında komiser yardımcısının da olduğu dolandırıcılık çetesine operasyon (1)
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Son dakika haberi! Arasında komiser yardımcısının da olduğu dolandırıcılık çetesine operasyon (1)

Son dakika haberi! Arasında komiser yardımcısının da olduğu dolandırıcılık çetesine operasyon (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HAKİM, savcı, Yargıtay üyesi tanıdıkları olduğunu söyleyerek soruşturması veya kovuşturması bulunan kişileri soruşturma dosyasından çıkartılmaları, beraat ettirilmeleri yönünde vaatlerde bulunarak para alarak dolandırdıkları iddia edilen bir komiser yardımcısı ve polisin de arasında bulunduğu...

HAKİM, savcı, Yargıtay üyesi tanıdıkları olduğunu söyleyerek soruşturması veya kovuşturması bulunan kişileri soruşturma dosyasından çıkartılmaları, beraat ettirilmeleri yönünde vaatlerde bulunarak para alarak dolandırdıkları iddia edilen bir komiser yardımcısı ve polisin de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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